Bericht: WM-Spieler im Visier der Eintracht

Bei Eintracht Frankfurt blicken alle Beteiligten auf eine chaotische Spielzeit zurück. Zwei Trainerwechsel und ein sportlich wenig zufriedenstellendes Abschneiden stehen zu Buche. In der Mannschaft hakte es an einigen Stellen. Eine größere Baustelle wurde im Mittelfeld ausgemacht. Diese könnte über die Verpflichtung eines neuen Nationalspielers geschlossen werden.

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‚Sports.kz‘, Kasachstans größte Sportnachrichtenseite, und der Journalist Anar Ibragimov berichten über das Interesse der SGE an Ivan Basic (24) vom FC Astana. Der zentrale Mittelfeldspieler steht nur noch bis zum Jahresende unter Vertrag und könnte sich als Schnäppchen erweisen.

Sein aktueller Arbeitgeber wünscht sich zwar noch zwei bis drei Millionen Euro Ablöse, aufgrund der geringen Restlaufzeit des Kontrakts dürfte die Verhandlungsposition dahingehend aber schwach sein.

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WM-Teilnehmer rührt die Werbetrommel

Momentan befindet sich Basic mit der Nationalmannschaft von Bosnien in Nordamerika und nimmt an der Weltmeisterschaft teil. Gegen Kanada (1:1) durfte er über eine Stunde ran, in der Partie gegen die Schweiz (1:4) wurde er 27 Minuten vor Spielende eingewechselt. Insgesamt hat Basic bereits 14 Länderspiele auf dem Konto.

Mit Astana kam der Linksfuß in der Conference League-Qualifikation in der abgelaufenen Saison zwar nicht über die dritte Runde hinaus, in vier Spielen steuerte er aber zwei Tore und einen Assist bei.

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Womöglich sind zahlreiche Vereine in diesen Begegnungen auf internationaler Bühne nachhaltig auf ihn aufmerksam geworden. Neben Frankfurt werden nämlich auch der FC Elche, Levski Sofia und Celtic Glasgow als Interessenten für Basic genannt.