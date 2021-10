Barça: Piqué Richtung Abstellgleis?

Sechs Gegentore in den ersten zwei Partien der Champions League. Auch die Defensive des FC Barcelona wird höchsten Ansprüchen derzeit nicht gerecht. Mittendrin im Schlamassel: Routinier Gerard Piqué. Der 34-Jährige kommt häufig einen Schritt zu spät und wirkt indisponiert.

Auch Ronald Koeman bleibt das nicht verborgen. Beim 1:1 gegen den FC Granada vor einigen Wochen wurde Piqué erst 15 Minuten vor Spielende eingewechselt. Beim 0:3 gegen Benfica holte Koeman ihn stark Gelb-Rot gefährdet schon nach 33 Minuten vom Platz. Und so konstatiert die ‚as‘: „Piqué ist nicht mehr unantastbar.“

Dreimal verletzt in einem Jahr

Dem Blatt zufolge ist der Barça-Coach nicht zufrieden mit den Leistungen des Innenverteidigers in dieser Saison. Die Ursache liegt wohl nicht zuletzt in der Physis. In den vergangenen zwölf Monaten verpasste Piqué verletzungsbedingt mehr als 30 Spiele. Auf zwei Knieverletzungen folgten Probleme mit der Wade. Davon scheint sich der viermalige Champions League-Sieger noch nicht gänzlich erholt zu haben.

Doch es wird Zeit. Mit Eric García (20), Ronald Araújo (22) und Óscar Migueza (22) drängen drei junge Abwehrspieler in Richtung Stammelf. Dort hat der erfahrene Piqué seinen Platz noch sicher – noch.