Preissturz: Bayern-Flirt Leão verkündet Wechselwunsch

Rafael Leão ist auf dem Markt. Der Superstar des AC Mailand verkündete am Samstagabend höchstselbst bei ‚sport tv‘ aus Portugal, dass er seine Zeit bei den Lombarden als beendet ansieht.

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Der 26-jährige Angreifer erklärte: „Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen. Ich fühle mich bereit, in einer anderen Liga zu spielen. Ich habe mein Bestes für Milan gegeben, aber es ist Zeit, sich neuen Aufgaben zu stellen.“

Besonders interessant: Milan verpasste Leão dem Vernehmen nach zuletzt ein neues Preisschild. Für 50 Millionen Euro soll der Portugiese zu haben sein – deutlich weniger also, als die 175 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2028 datierten Vertrag.

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Klopft Bayern wieder an?

Im vergangenen Sommer beschäftigte sich nach FT-Informationen auch FC Bayern konkret mit Leão. Die Münchner sind aktuell wieder auf der Suche nach einem Linksaußen, der auch im Sturmzentrum ran kann. Wird die Fährte also wieder aufgenommen? Zur Stunde unklar.

Konkreter waren zuletzt die Bemühungen der türkischen Spitzenklubs Galatasaray und Fenerbahce um Leão. Der elegante Rechtsfuß selbst liebäugelt laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ mit einem Engagement bei Manchester United. Die Spur zum FC Barcelona ist nach dem Transfer von Anthony Gordon (25/Newcastle United) kalt.