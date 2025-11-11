Statt Verlängerung: Irre Trainer-Wende bei Fulham?

Der FC Fulham könnte auf dem Trainerposten für eine faustdicke Überraschung sorgen. Wie Transfer-Journalist Ben Jacobs berichtet, wird bei den Cottagers mittlerweile über die Zukunft von Trainer Marco Silva diskutiert. Noch vor drei Wochen wollte Fulham unbedingt mit dem Portugiesen verlängern.

Dieser zögert allerdings, da er unzufrieden mit der Transferpolitik des englischen Erstligisten ist. Im Sommer gab Fulham nur 45 Millionen Euro aus, Silva hatte sich mehr Verstärkungen erhofft. Nach schwachem Saisonstart stehen die Londoner auf Rang 15 und nur einen Punkt über dem Strich. Durch die Misserfolge gerät nun auch der Trainer unter Druck.