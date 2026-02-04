Besiktas holt VfB-Flirt

Hyeon-gyu Oh steht kurz vor einem Wechsel zu Besiktas. Wie die Türken offiziell verkünden, laufen die Verhandlungen mit dem KRC Genk über einen Transfer des 24-jährigen Mittelstürmers. Beim börsennotierten Klub folgt auf eine solche Meldung in aller Regel zeitnah der endgültige Vollzug.

Oh stand im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Der Deal platzte jedoch, da die Stuttgarter aufgrund beim Medizincheck entdeckter Folgeschäden eines alten Kreuzbandrisses nachverhandeln wollten. Der Südkoreaner kehrte stattdessen nach Genk zurück und präsentierte sich dort in starker Verfassung: In der laufenden Spielzeit erzielte der Rechtsfuß zehn Tore in 32 Pflichtspielen.