Puzzelt sich Tuchel in die Bayern-Krise?

Es gebe „100 Erklärungen oder auch keine“, sagte Thomas Tuchel im Anschluss an das sensationelle Pokal-Aus gegen den 1. FC Saarbrücken. In der Tat war es beispielsweise nicht an mangelndem Einsatz festzumachen, dass der große FC Bayern gegen den saarländischen Underdog den ersten möglichen Titel dieser Saison früh verspielte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch gerade die vergebliche Suche nach einer Ursache lässt eben auch den Rückschluss zu, dass die eigene Qualität womöglich gar nicht so übermächtig ist, wie viele Bayern-Sympathisanten es denn gerne hätten. Im Gegenteil – die Personaldecke ist äußerst dünn. In das morgige Duell gegen den BVB geht der Rekordmeister erstmals seit längerem jedenfalls nicht als der haushohe Favorit.

Lese-Tipp

UEFA lehnt Barça-Einspruch ab

Es winkt eine Krise

Sollte es im Signal Iduna Park eine Niederlage setzen, würde der FC Bayern, der bis Mittwoch keine einzige Saison-Niederlage kassiert hatte, plötzlich in einer handfesten sportlichen Krise stecken. Bayer Leverkusen könnte auf fünf Punkte enteilen, die Dortmunder und der VfB Stuttgart an den Münchnern vorbeiziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun wäre all das in dieser frühen Phase der Saison kein Beinbruch, doch es sei erinnert an Julian Nagelsmann, der mit der Aussicht auf alle drei Titel im März entlassen wurde.

Gleiches dürfte Tuchel im November (noch) nicht drohen, doch der Blick in den Bayern-Kader stimmt nicht gerade optimistisch. In der Abwehr-Zentrale, hinten rechts und auch im Mittelfeld drückt der Schuh enorm. Da hilft es auch nur bedingt, dass Uli Hoeneß jüngst vollmundig versprach, Tuchel alle Wünsche zu erfüllen. Denn der Januar liegt noch relativ weit in der Zukunft. Und die Personaldecke könnte sogar noch dünner werden.