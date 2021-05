Neuer Vertrag für Tuchel nach Champions League-Titel?

Der Vertrag von Thomas Tuchel beim FC Chelsea hat Gültigkeit bis 2022. Zusätzlich besteht die Option auf ein weiteres Jahr. Nun scheinen sich die Anzeichen zu verdichten, dass Klub-Boss Roman Abramowitsch den Kontrakt mit Tuchel vorzeitig ausdehnen will.

Nach dem Sieg gegen Manchester City (1:0) im Champions League-Finale ließ der deutsche Übungsleiter während der Pressekonferenz verlauten, dass er „vielleicht bereits einen neuen Vertrag“ habe. Der Manager der Blues „hat da was gesagt“, so Tuchel. Ein erstes Gespräch mit Abramowitsch fand bereits auf dem Rasen des Estádio do Dragão statt. Der beste Moment „für ein erstes Treffen“, wie Tuchel findet.

Tuchel rettet Chelsea-Saison

Als Tuchel im Januar den Posten als Cheftrainer von Vereinslegende Frank Lampard übernahm, merkte man von Spiel eins an die Handschrift des Trainers. Chelsea stand kompakter, fuhr die erwarteten Ergebnisse ein und legte eine erfolgreiche Serie hin. Der erreichte vierte Rang in der Premier League darf als Erfolg verbucht werden.

Der Champions League-Sieg setzt der Saison das Sahnehäubchen auf. Für den 47-Jährigen bedeutet der Erfolg auch ein persönliches Karrierehoch. Kein Wunder, dass Tuchel keinen Hehl daraus macht, gerne bei Chelsea zu verlängern. „Ich kann ihm versichern, dass ich hungrig bleibe und den nächsten Titel will“, erklärt er im Bezug auf Verhandlungen mit Abramowitsch.