Bayern: Neuer am Knie operiert

Der FC Bayern muss eine Zeit lang auf den Kapitän verzichten. Wie der Rekordmeister bekanntgab, wurde Manuel Neuer am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Die genaue Ausfallzeit wird nicht beziffert.

„Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist“, ließ Sportvorstand Hasan Salihamidzic verlauten. Die Vertretung des 35-Jährigen wird voraussichtlich Bayerns Nummer zwei Sven Ulreich (33) übernehmen.

ℹ️ @Manuel_Neuer wurde am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Der #FCBayern muss somit in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten.



Gute Genesung, Manu!