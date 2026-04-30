Bayern plant sieben Verkäufe

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schloss kürzlich nicht aus, dass der FC Bayern auch in diesem Sommer einen weiteren Superstar an Bord holt. Gesucht wird in München unter anderem nach einem Ersatz für Gastspieler Nicolas Jackson (24), der bald zum FC Chelsea zurückkehren wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bevor der deutsche Rekordmeister selbst auf dem Markt aktiv wird, soll Sportvorstand Max Eberl aber Geld mit Spielerverkäufen einnehmen. Der ‚Sport Bild‘ zufolge stehen sieben Profis auf der Streichliste des Bundesligaprimus: Min-jae Kim (29) sowie die aktuell andernorts untergebrachten João Palhinha (30/Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (24/AS Rom), Sacha Boey (25/Galatasaray), Daniel Peretz (25/FC Southampton), Arijon Ibrahimovic (20/1. FC Heidenheim) und Alexander Nübel (29/VfB Stuttgart).

Zaragoza, Palhinha, Boey und Peretz wurden mitsamt Kaufoption verliehen, allerdings zeichnet sich nur bei den beiden Letztgenannten ab, dass diese auch gezogen wird. Die Zukunft von Nübel, den sich der VfB laut der Fachzeitschrift wohl nicht leisten kann, ist ebenso offen wie die von Ibrahimovic, der zuletzt vom FCB noch als potenzieller Kaderspieler in Betracht gezogen wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was wird aus Kim & Ito?

Abzuwarten bleibt zudem, wie es mit Kim weitergeht. Der Südkoreaner (77 Länderspiele) gab vor kurzem zu, dass er sich mit der Rolle als Rotationsspieler durchaus zufriedengibt, wird aber schon seit geraumer Zeit als Verkaufskandidat gehandelt. Gehen darf laut ‚Sky‘ übrigens auch Hiroki Ito (26), der in der ‚Sport Bild‘-Auflistung jedoch nicht genannt wird.