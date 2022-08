Soppy nach Bergamo

Atalanta Bergamo hat Brandon Soppy verpflichtet. Der 20-jährige Rechtsverteidiger kommt von Ligarivale Udinese Calcio.

C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città!

Bienvenue, Brandon Soppy! ⚫️🔵



There’s a new superhero in #BergAMO!

Bienvenue, Brandon #Soppy! 👋🇫🇷#BenvenutoSoppy #GoAtalantaGo pic.twitter.com/kW5hUCIdmQ