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Premier League

27-Millionen-Angebot für Chalobah

von Fabian Ley - Quelle: Gianluca Di Marzio | Fabrizio Romano
Trevoh Chalobah ist erzürnt @Maxppp

Como 1907 arbeitet an einer Verpflichtung von Trevoh Chalobah (26). Laut Gianluca Di Marzio hat der Serie A-Klub beim FC Chelsea ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni eingereicht. Die Blues sollen für den Innenverteidiger allerdings ein Paket über 35 Millionen fordern.

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Chalobah, der von Thomas Tuchel für den englischen WM-Kader nachnominiert wurde, weckt nicht nur bei Como Begehrlichkeiten. Fabrizio Romano zufolge beobachtet unter anderem auch Inter Mailand die Situation des Defensivspielers aufmerksam. Chalobahs Vetrag in London läuft noch bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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