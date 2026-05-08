46 Millionen: Neuer Kane-Backup für Bayern?

Während die mediale Berichterstattung rund um den FC Bayern aktuell sehr auf Anthony Gordon von Newcastle United und die Linkaußen-Position fokussiert ist, loten die Münchner parallel dazu auch andere Varianten aus. Statt eines hybriden Offensivspielers wie Gordon, der mehrere Positionen abdecken könnte, erscheint ein direkter Backup für Harry Kane (32) auf der Bildfläche.

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Laut der ‚Daily Mail‘ prüfen die Bayern die Situation von William Osula. Dem Bericht zufolge gehört neben dem deutschen Rekordmeister auch Bayer Leverkusen zum Kreis derer, die sich für den 22-jährigen Dänen interessieren. Weitere Klubs, die sich Informationen eingeholt haben sollen, sind der FC Everton und Crystal Palace.

Transfer zu Frankfurt gescheitert

In der Vergangenheit war sich Osula bereits mit Eintracht Frankfurt und Aston Villa einig – doch beide Vereine konnten sich nicht mit Newcastle auf die Ablösemodalitäten verständigen. Im Sommer kommt der 1,91 Meter große Mittelstürmer, der neben seiner Körpergröße auch jede Menge Geschwindigkeit mitbringt, erneut auf den Markt.

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Zum Schnäppchenpreis wäre Osula aber nicht zu haben. Umgerechnet mehr als 46 Millionen Euro fordern die Magpies für einen Transfer des Nationalspielers, der vorwiegend als Einwechselspieler fungiert. In 21 Ligaspielen stand Osula lediglich 589 Minuten auf dem Rasen, erzielte dabei aber immerhin fünf Treffer. In den vergangenen vier Spielen gelangen ihm drei davon.

Spieler will lukrativen Deal

Auch dank seiner steigenden Formkurve wird der Torjäger immer attraktiver für andere Klubs. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2029 an Newcastle gebunden. Bei einem Angebot in genannter Region dürften die Engländer durchaus verhandlungsbereit sein. Zum einen gehörte Osula eben nicht zu den Stammkräften unter Trainer Eddie Howe, zum anderen ist man in Newcastle upon Tyne dazu genötigt, im Sommer Einnahmen zu generieren.

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Dem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge haben interessierte Vereine gute Vertragsangebote in Aussicht gestellt. Auf einen neuen Deal mit den Magpies, der die Bezüge auf ein ähnliches Level anheben würde, darf Osula derweil nicht hoffen.

Da sein Vertrag noch drei weitere Jahre Gültigkeit besitzt, wollen die Verantwortlichen nicht mit einer Verlängerung und einer Gehaltserhöhung auf die internationalen Avancen reagieren. Die Spielerseite liebäugelt deshalb immer mehr mit einem Wechsel.