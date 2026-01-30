Menü Suche
Arsenal bindet Ausnahmetalent Dowman

von Fabian Ley - Quelle: arsenal.com
Max Dowman applaudiert den Fans @Maxppp

Der FC Arsenal bindet Supertalent Max Dowman langfristig an sich. Der Premier League-Tabellenführer teilt offiziell mit, dass der 16-jährige Offensivspieler einen Vorvertrag unterzeichnet hat, der sich an seinem 17. Geburstag am 31. Dezember in einen Profikontrakt umwandelt. „Das bedeutet mir und meiner Familie alles. Wir sind alle Arsenal-Fans und ich fühle mich hier wirklich zugehörig“, sagt Dowman zur Unterschrift.

We are delighted to announce that Max Dowman has signed a pre-contract agreement with the club that will lead to him signing professional terms when he turns 17 in December.

Seit seinem achten Lebensjahr trägt der Linksfuß das Arsenal-Trikot. Für die Profis stehen bislang fünf Einsätze zu Buche. Bei seinem Debüt im August wurde er zum zweitjüngsten Spieler in der Geschichte der Premier League und der Nordlondoner, dazu brach er im November den Rekord von Youssoufa Moukoko (21/FC Kopenhagen) als jüngster eingesetzter Profi in der Champions League. Über die genaue Vertragslänge machen die Gunners keine Angaben.

