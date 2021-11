Leeds an Barkley-Leihe interessiert

Leeds United nimmt Ross Barkley vom FC Chelsea ins Visier. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ ziehen die Whites dabei eine Leihe des 27-Jährigen im Winter in Betracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barkley, der immerhin auf 33 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft kommt, hat unter Thomas Tuchel einen schweren Stand und absolvierte in dieser Spielzeit lediglich 126 Premier-League-Minuten. Leeds rangiert derzeit unmittelbar vor den Abstiegsplätzen und will ohne große Kosten den Kader in Hinblick auf die zweite Saisonhälfte verstärken.