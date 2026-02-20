Überraschende PSG-Verlängerung steht bevor

Paris St. Germain und Lucas Beraldo erneuern offenbar ihr Arbeitsverhältnis. Wie ‚L’Équipe‘ berichtet, wird der 22-jährige Innenverteidiger seinen bis 2028 laufenden Vertrag beim französischen Topklub voraussichtlich vorzeitig verlängern.

Die Nachricht kommt durchaus überraschend, war Beraldo im Winter doch noch mit einem Abschied in Verbindung gebracht worden. Der Brasilianer (fünf Länderspiele), der Anfang Januar 2024 für rund 20 Millionen Euro vom FC São Paulo zu PSG gewechselt war, ist seit geraumer Zeit nur noch selten gefragt. Zuletzt kam der Linksfuß vor fast einem Monat zum Einsatz.