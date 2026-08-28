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Brentford schnappt sich Diouf

El Hadji Malick Diouf (21) schließt sich dem FC Brentford an. Bei den Bees unterschreibt der Linksverteidiger einen Fünfjahresvertrag samt Option auf ein weiteres Jahr. Inklusive Boni fließen 47 Millionen Euro an West Ham United.

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