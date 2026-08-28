Brentford schnappt sich Diouf
El Hadji Malick Diouf (21) schließt sich dem FC Brentford an. Bei den Bees unterschreibt der Linksverteidiger einen Fünfjahresvertrag samt Option auf ein weiteres Jahr. Inklusive Boni fließen 47 Millionen Euro an West Ham United.
Unter der Anzeige geht's weiter
We are delighted to welcome Malick Diouf to Brentford on an initial five-year contract, with the club option of a further year 🙌 pic.twitter.com/MjeYC37EBS— Brentford FC (@BrentfordFC) August 28, 2026
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden