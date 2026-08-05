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Süper Lig

Bestätigt: Salah unterschreibt heute

von Lukas Weinstock
1 min.
Mohamed Salah ist unzufrieden @Maxppp

Mohamed Salah wird voraussichtlich heute neuer Spieler von Trabzonspor. Der Süper Lig-Vertreter gibt offiziell bekannt, dass der Ägypter am heutigen Mittwoch um 12 Uhr in Istanbul eintreffen wird, um den Transfer zu finalisieren.

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Bereits gestern sickerte durch, dass sich beide Parteien auf eine zweijährige Zusammenarbeit verständigt haben. Bei Trabzonspor wird Salah, der nach Vertragsablauf beim FC Liverpool seit rund einem Monat vereinslos ist, 17 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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