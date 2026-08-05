Bestätigt: Salah unterschreibt heute

Mohamed Salah wird voraussichtlich heute neuer Spieler von Trabzonspor. Der Süper Lig-Vertreter gibt offiziell bekannt, dass der Ägypter am heutigen Mittwoch um 12 Uhr in Istanbul eintreffen wird, um den Transfer zu finalisieren.

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BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU



Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.



Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

Bereits gestern sickerte durch, dass sich beide Parteien auf eine zweijährige Zusammenarbeit verständigt haben. Bei Trabzonspor wird Salah, der nach Vertragsablauf beim FC Liverpool seit rund einem Monat vereinslos ist, 17 Millionen Euro pro Jahr verdienen.