„Sieben, acht, neun Jahre“: Bayerns große Pläne mit Olise und Kane

Zwar trugen sich am gestrigen Samstag beim souveränen 3:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt andere Namen in die Torschützenliste ein, doch klar ist: Michael Olise (23) hat sich nach nur einem Jahr bereits zu einem der wichtigsten Spieler des FC Bayern entwickelt. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen unbedingt wollen, dass der Flügelspieler langfristig Teil des Teams bleibt.

Bei ‚Sky90‘ äußert Sportdirektor Christoph Freund den großen Wunsch des Rekordmeisters: „Wir könnten uns gut vorstellen, dass er die nächsten sieben, acht, neun Jahre bei uns in München spielt.“ Kein einfaches Unterfangen – bekunden schließlich schon jetzt mehrere europäische Topklubs Interesse daran, bereits im kommenden Sommer 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Die Bayern-Bosse spüren allerdings keinen Druck, Olises bis 2029 datiertes Arbeitspapier schnell zu verlängern. „Da haben wir überhaupt keinen Stress. Er hat ja noch einen langfristigen Vertrag“, so Freund, der dem französischen Fanliebling eine hervorragende Entwicklung attestiert: „Er ist natürlich richtig eingeschlagen. Er hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht.“

Kane-Verlängerung „gut vorstellbar“

Auch Torjäger Harry Kane (32) soll den Münchner Fans noch viele Spielzeiten Freude bereiten. Freund sieht den wahrscheinlich „besten Harry Kane, den es jemals gegeben hat. Auch, wie er für die Mannschaft arbeitet – nicht nur seine Tore. Er ist ein perfekter Spieler für uns. Und Harry fühlt sich extrem wohl in dieser Mannschaft und in München mit seiner Familie.“

„Darum hoffen wir, dass seine Zeit noch einige Jahre in München sein wird“, bekräftigt Freund. Zwar sei es „noch zu früh, im Detail darüber zu sprechen“, aber eine Zusammenarbeit über die derzeitige Vertragslänge 2027 hinaus „können sich glaube ich beide Seiten gut vorstellen.“

Gespräche mit Upamecano laufen

Angesprochen auf die Verhandlungen mit Innenverteidiger Dayot Upamecano (26), dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft, sagt Freund: „Wir sind in Gesprächen, Upa macht richtig gute Spiele. Das hohe Pressing der Mannschaft kommt ihm sehr entgegen. Wir sind in Gesprächen, mehr kann ich dazu nicht sagen.“