Citys CL-Teilnahme: Guardiola optimistisch

Pep Guardiola hofft, dass Manchester City nun doch nicht aus der Champions League ausgeschlossen wird. „Ich habe großes Vertrauen in die Menschen, dass wir in der Champions League antreten dürfen“, so der Trainer der Skyblues gegenüber Medienvertreter, „zu dieser Zeit wollen wir auf dem Spielfeld stehen.“

City war im Februar von der UEFA aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre aus der Königsklasse verbannt worden. Der Manchester-Klub hatte daraufhin Einspruch eingelegt. Ab dem 13. Juli verhandelt der Internationale Sportgerichtshof CAS den Fall.