Pulisic soll’s richten: Die WM-Elf der USA

Die Vorbereitungsphase auf die Heim-WM hätte für die USA durchaus erfolgreicher verlaufen können. Einem Sieg (3:2) gegen den Senegal stehen drei Niederlagen gegen Belgien (2:5), Portugal (0:2) und Deutschland (1:2) gegenüber. Für Trainer Mauricio Pochettino lieferten die Begegnungen mit den europäischen Topteams aber wichtige Erkenntnisse. Vor allem in der Defensive hakt es noch gewaltig.

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Für die Auftaktpartie gegen Paraguay (Samstag, 3 Uhr) muss sich der Argentinier auf ein System festlegen. In den Testspielen wechselte er die Formation – die zugegebenermaßen immer relativ fluide ausgelegt wurde – ständig. Nur mit einer Dreierkette (gegen den Senegal) waren die USA erfolgreich, die restlichen Spiele wurden mit Viererkette angegangen und verloren.

Große Last liegt dabei auch auf den Schultern von Christian Pulisic. In US-Medien wurde der Profi vom AC Mailand zum Superstar hochstilisiert, teilweise sogar als US-Version von Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi bezeichnet. Ob der ehemalige BVB-Kicker diesen extrem hohen Erwartungen gerecht werden kann, ist mehr als fraglich.

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Der Kader der USA

So könnten die USA spielen