Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Während andere Vereine Zu- und Abgänge zu verzeichnen hatten, verlängerte der Rekordmeister den Vertrag seines 16-jährigen Rekordtalents Paul Wanner. Damit erwehrten sich die Bayern dem Interesse zahlreicher Mitbewerber. Über die Laufzeit des Vertrages machten die Münchner keine Angaben.

Borussia Dortmund

Auch in Dortmund gab es in dieser Woche keinen Vollzug mehr zu vermelden. Allerdings wurde der BVB mit einem Transfer von Bayerns Niklas Süle (26) im Sommer in Verbindung gebracht. Der Leiter Lizenzbereich Sebastian Kehl äußerte sich diplomatisch: „Ja, es ist richtig, dass es den einen oder anderen interessanten Spieler zum Sommer ablösefrei gibt und auch im Jahr 2023. Damit beschäftigen wir uns natürlich. Aber ansonsten bitte um Verständnis, dass ich keine einzelne Personalie kommentieren möchte.“

Bayer Leverkusen

Leverkusens Neuzugang Sardar Azmoun (27) ist am gestrigen Donnerstag bei Bayer 04 eingetroffen. Für das Spiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (15:30 Uhr) ist der Stürmer aber noch keine Option.

Union Berlin

Die Eisernen verpflichteten Sven Michel (31) vom SC Paderborn. Union holte den Topscorer des Zweitligisten (14 Tore, sieben Assists in 18 Ligaspielen) als Ersatz für den zu Wolfsburg abgewanderten Max Kruse (33).

Hier könnt ihr die Transfermeldung nachlesen:

SC Freiburg

Nach dem emotionalen Abschied von Max Eberl (48) sucht Borussia Mönchengladbach nach einem Ersatz. Laut ‚Sport Bild‘ ist auch Freiburgs Sportdirektor Jochen Saier (43) als Nachfolger im Gespräch.

RB Leipzig

Laut der spanischen Tageszeitung ‚ABC‘ steht Angeliño (25) auf dem Zettel von Real Madrid. Er könnte bei den Königlichen im Sommer Linksverteidiger Marcelo (33) ersetzen.

TSG Hoffenheim

Die Interessenten für den im Sommer ablösefreien Florian Grillitsch (26) werden laut ‚kicker‘ mehr. Aus der Premier League (Tottenham, Arsenal, Newcastle) und der Serie A (Neapel, Lazio, Roma) sollen einige Teams aus Europas Topligen Grillitsch auf dem Zettel haben.

1. FC Köln

Bright Arrey-Mbi (18) kommt in die Domstadt. Der Innenverteidiger des FC Bayern wechselte leihweise nach Köln und soll dort Bundesligaerfahrung sammeln.

Der #effzeh hat Bright Arrey-Mbi verpflichtet. Der 18-jährige Innenverteidiger und deutsche Junioren-Nationalspieler wechselt bis zum 30. Juni 2023 auf Leihbasis vom FC Bayern München zum FC. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Bright!

Eintracht Frankfurt

Der Transfer von Randal Kolo Muani (23) vom FC Nantes befindet sich auf der Zielgeraden. Laut der ‚L’Équipe‘ war der Angreifer am vergangenen Montag beim obligatorischen Medizincheck in der Mainmetropole. Vollzogen wird der Klubwechsel im Sommer.

1. FSV Mainz 05

Mainz verpflichtete Aymen Barkok (23) von Eintracht Frankfurt. Der marokkanische Mittelfeldspieler wechselt im Sommer ablösefrei zu den 05ern.

Ab Sommer ein 05ER!

Wir freuen uns auf dich, Aymen!



Aymen Barkok wechselt wie geplant nach Ende der laufenden Saison ablösefrei von @Eintracht Frankfurt zu uns an den Bruchweg und erhält einen Drei-Jahres-Vertrag bis 2025.

📸: IMAGO / Sebastian Frej pic.twitter.com/cw5GTq4pTc — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 31, 2022

VfL Bochum

Raman Chibsah löste seinen Vertrag in Bochum auf und wechselte nach Griechenland. Dort spielt der 28-jährige Ghanaer fortan für den Erstligisten Apollon Smyrnis.

Raman #Chibsah hat seinen Vertrag anne Castroper aufgelöst und wechselt zu Apollon Smyrnis F.C.

Danke für deinen Einsatz, Chibs. Viel Erfolg in Griechenland!🙏#meinVfL pic.twitter.com/Nry02h6vcO — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) February 2, 2022

Borussia Mönchengladbach

Neben Freiburgs Jochen Saier stehen laut ‚Sport Bild‘ einige weitere Namen auf dem Zettel der Gladbacher, um die Nachfolge von Max Eberl anzutreten. Die Spekulationen um Rouven Schröder (46) von Schalke 04 wurden aber unlängst von den Knappen beendet: „Rouven Schröder bleibt auf Schalke – auch über den Sommer hinaus.“

Hertha BSC

Im Gegensatz zu den meisten Liga-Konkurrenten schlug Hertha im Winter gleich mehrfach zu. Mit Marc Oliver Kempf (26), Frederik André Björkan (23), Dong-jun Lee (24) und Kélian Nsona (19) konnten vier Neue in die Hauptstadt gelotst werden. Sportchef Fredi Bobic (50) zeigte sich, trotz einiger unerfüllter Transferwünsche, zufrieden.

Zum Ende des Winter-Transferfensters zieht Fredi Bobic ein positives Fazit: „Ich bin zufrieden, weil wir genau das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben."

Arminia Bielefeld

Die Arminia verpflichtete den US-Amerikaner George Bello (20) von MLS-Klub Atlanta United. Der Linksverteidiger unterschrieb auf der Alm bis 2026.

Dürfen wir unseren Neuzugang vorstellen? George Bello!

Der 20-jährige US-Amerikaner wechselt vom MLS-Klub Atlanta United nach OWL, wo er einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. George wird mit der Nummer 24 auflaufen.



Alle Infos gibt's hier:https://t.co/2pbgqFrIlA#immerdabei pic.twitter.com/tuG8bWQ2jn — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) January 31, 2022

VfL Wolfsburg

Neben Max Kruse (33) verpflichtete der VfL mit Jonas Wind (22) einen weiteren Stürmer, der den Weggang von Wout Weghorst (29) zum FC Burnley kompensieren soll. Der Däne kam vom FC Kopenhagen für zwölf Millionen Euro und unterschrieb bis 2026.

Jonas Wind wird ein Wolf!



Der dänische Nationalstürmer wechselt vom FC Kopenhagen zum VfL und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Willkommen in Wolfsburg, Jonas!



➡️ https://t.co/CmAAm2MQmM#VfLWolfsburg pic.twitter.com/2dQ9sAQasy — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 31, 2022

FC Augsburg

Auch der FC Augsburg war eher zurückhaltend im Wintertransferfenster. Mit U-21-Nationalspieler Maximilian Bauer (21) brachten die Fuggerstädter aber schon den ersten Sommerneuzugang unter Dach und Fach. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei von Ligakonkurrent Greuther Fürth.

Servus, Maxi Bauer! Ab kommenden Sommer verstärkt sich der #FCA mit dem deutschen U21-Nationalspieler in der Defensive!

VfB Stuttgart

In Stuttgart agierte man auf dem Transfermarkt auch eher bescheiden. Die Schwaben liehen Tiago Tomás (19) von Sporting Lissabon für den Rest der Saison aus. Der Neuzugang stieg am Deadline-Day beim VfB ins Mannschaftstraining ein.

Greuter Fürth

Die Franken sicherten sich die Dienste des 21-jährigen Tobias Raschl von Borussia Dortmund und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2024 aus.