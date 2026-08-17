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Bundesliga

Bayer bestätigt Boniface-Deal

von David Hamza - Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
Victor Boniface applaudiert @Maxppp

Der Vertrag von Victor Boniface läuft länger als gedacht. Gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ bestätigt Bayer Leverkusen, dass der Kontrakt des Stürmers nicht bis 2028, sondern bis 2029 datiert ist – die einjährige Verlängerung gab der Bundesligist nie öffentlich bekannt.

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In der vergangenen Saison war Boniface an Werder Bremen verliehen. Bei Bayer 04 wäre man offen für eine erneute Leihe oder einen Verkauf des 25-jährigen Nigerianers, aber auch ein Verbleib in Jokerrolle ist nicht ausgeschlossen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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