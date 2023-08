BVB: Terzic mit Sonderlob für Sabitzer

Marcel Sabitzer hat bei Borussia Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Nach dem 1:1-Unentschieden im Testspiel gegen den FC Chelsea auf der USA-Tour fand der BVB-Coach gegenüber Vereinsmedien lobende Worte für den Neuzugang vom FC Bayern: „Er kann von Anfang an eine tragende Rolle übernehmen. Marcel hat es heute richtig gut gemacht, hat sich gut bewegt ohne Ball, hat die Seiten verlagert, war griffig in den Zweikämpfen. Er hat unserem Spiel heute richtig gutgetan.“

Sabitzer durfte im Mittelfeld neben Salih Özcan und Marco Reus von Beginn an ran. Nach dem Pausentee wurde der Österreicher durch Julian Brandt ersetzt. Ramy Bensebaini blieb dagegen bis zur 73. Minute auf dem Platz. Auch mit dem Sommerneuzugang von Borussia Mönchengladbach war Terzic zufrieden: „Ramy war in der Offensive sehr mutig, hat sich immer wieder gezeigt, und auch in der Defensive war es schon richtig gut. Wir hoffen, dass er so weitermacht. Ramy ist von Tag eins sofort angekommen und hat sich im Training immer wieder gezeigt und für Einsätze angeboten. Damit sind wir sehr zufrieden.“