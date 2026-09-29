RB Leipzig könnte im Sommer seinen Kapitän ablösefrei verlieren. David Raum liebäugelt mit dem nächsten Karriereschritt. Sein auslaufender Vertrag bietet die ideale Gelegenheit. Eine höchst attraktive Option neben dem ebenfalls interessierten Juventus Turin könnte sich in Spanien auftun.

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Die ‚Sport‘ bringt Raum als Neuzugang beim FC Barcelona ins Spiel. Das katalanische Blatt verweist darauf, dass Trainer Hansi Flick den 28-Jährigen gut kennt. Tatsächlich: Unter Flick wurde Raum 2021 deutscher Nationalspieler und war ab Sommer 2022 dann auch rund ein Jahr lang gesetzt.

Bei Barça steht auf den Außenverteidiger-Positionen eine Personalrochade an. Linksfuß Alejandro Balde (22) darf gehen, wenn die Ablöse passt. Neben Raum beschäftigt sich der spanische Meister auch mit Tyrick Mitchell (27) von Crystal Palace, so die ‚Sport‘.