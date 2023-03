PSG informiert: Neymar fällt gegen Bayern aus

Paris St. Germain muss im Champions League-Achelfinalrückspiel gegen den FC Bayern am Mittwoch (21 Uhr) auf Neymar verzichten. Das behauptet jedenfalls Christophe Galtier: „Neymar wird für die kommenden beiden Spiele nicht zur Verfügung stehen“, so der PSG-Trainer, der von einem „großen Verlust“ spricht.

Neymar hatte sich vor knapp zwei Wochen den Knöchel verstaucht und fällt seither aus. Im Hinspiel gegen die Bayern in Paris war der 31-jährige Brasilianer noch dabei, konnte die 0:1-Niederlage aber nicht verhindern.

In besagter Partie lief übrigens Kylian Mbappé auf, obwohl PSG zuvor von einem Ausfall des Superstars gesprochen hatte. Einhundertprozentig in Stein gemeißelt ist das Neymar-Aus also wohl nicht.