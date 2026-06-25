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Mit Hintertür: Real kauft heute Paz zurück

von Daniel del Federico - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Nico Paz zeigt wird verfolgt @Maxppp

Real Madrid wird Nico Paz per Rückkaufklausel zurückholen. Wie Fabrizio Romano berichtet, werden die Königlichen heute Como 1907 darüber informieren, dass sie von der Option im Vertrag des 21-Jährigen Gebrauch machen. Neun Millionen Euro fließen als feste Entschädigung zum Tabellenvierten der abgelaufenen Serie A-Saison.

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Como ist jedoch durchaus daran interessiert, Paz dauerhaft zu halten. Die Madrilenen wären demnach bereit, den argentinischen WM-Fahrer direkt wieder an I Lariani abzugeben, fordern dafür allerdings eine Summe von 60 Millionen Euro. Für Como sicherlich zu viel, andere Interessenten könnten aber zuschlagen. Bei den Italienern hatte der offensive Mittelfeldspieler einen großen Anteil an der erstmaligen Qualifikation für die Champions League. In 35 Ligaspielen steuerte Paz zwölf Tore und sieben Vorlagen bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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