Álex Baena (25) hat in den höchsten Tönen über den FC Bayern gesprochen. Der Offensivmann von Atlético Madrid schwärmte vor dem Champions League-Spiel gegen die Münchner (Dienstag, 21 Uhr) in einer Medienrunde: „Der FC Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt mit einigen herausragenden Spielern. Ich denke, das ist eine sehr spannende Herausforderung für uns und eine Chance zu sehen, wie weit wir in dieser Champions-League-Saison kommen können.“

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Laut Baena könnte der Heimvorteil ein entscheidender Faktor für die Rojiblancos werden. „Wir haben das Glück, zu Hause vor unseren eigenen Fans zu spielen. Letztendlich fällt es jedem Gegner schwer, hier Punkte zu holen. Wir sind zu Hause sehr stark“, so der spanische Weltmeister, der betont: „Das morgige Spiel ist eines, an dem jeder Spieler gerne teilnehmen möchte, angesichts der Qualität des Gegners und der Spieler, die sie haben.“