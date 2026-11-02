Menü Suche
Kommentar
UEFA Champions League

Weltmeister schwärmt von Bayern

von Fabian Ley
1 min.
Álex Baena von Atlético Madrid @Maxppp
Atl. Madrid FC Bayern

Álex Baena (25) hat in den höchsten Tönen über den FC Bayern gesprochen. Der Offensivmann von Atlético Madrid schwärmte vor dem Champions League-Spiel gegen die Münchner (Dienstag, 21 Uhr) in einer Medienrunde: „Der FC Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt mit einigen herausragenden Spielern. Ich denke, das ist eine sehr spannende Herausforderung für uns und eine Chance zu sehen, wie weit wir in dieser Champions-League-Saison kommen können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Baena könnte der Heimvorteil ein entscheidender Faktor für die Rojiblancos werden. „Wir haben das Glück, zu Hause vor unseren eigenen Fans zu spielen. Letztendlich fällt es jedem Gegner schwer, hier Punkte zu holen. Wir sind zu Hause sehr stark“, so der spanische Weltmeister, der betont: „Das morgige Spiel ist eines, an dem jeder Spieler gerne teilnehmen möchte, angesichts der Qualität des Gegners und der Spieler, die sie haben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Bundesliga
FC Bayern
Atl. Madrid
Álex Baena

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Álex Baena Álex Baena
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert