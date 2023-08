Xavi kommentiert Neymar-Gerüchte

Xavi will sich beim FC Barcelona nicht allzu sehr an der öffentlichen Diskussion um den möglichen Neymar-Transfer beteiligen. Angesprochen auf die Verpflichtung des Brasilianers sagte der Barça-Coach in einer Medienrunde: „Ich kann nichts vorweggreifen. Vergangenes Jahr habe ich über den einen oder anderen Spieler eines anderen Klubs gesprochen und sie wurden sauer. Wir werden sehen.“

Und weiter: „Hören Sie, ich schätze Neymar als Person, als Spieler, als Freund. Er ist ein großartiger Spieler, aber er ist nicht in unseren Plänen, nein.“ Anders beim Brasilianer. Vor wenigen Tagen teilte Neymar Berichten zufolge PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi seinen klaren Abschiedswunsch in Richtung Barcelona mit. Die Katalanen hatte der Offensivspieler 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro nach Paris verlassen.