Vuskovics Absage an Real | Letzte Chance für Neymar

Der Piranha beißt zu

Schon mit seinen 19 Jahren zählt Luka Vuskovic zu den besten Innenverteidigern der Bundesliga, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Das Talent des Kroaten ist trotz seines jungen Alters aber schon seit einigen Jahren bekannt. So wollte Real Madrid den Hochbegabten schon vor drei Jahren in die spanische Hauptstadt locken.

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Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ warben bei einem Besuch von Vuskovics Eltern und Bruder Mario insbesondere Landsmann Luka Modric und Trainer Carlo Ancelotti um die Zusage der Familie. Ancelotti hinterließ beispielsweise Eindruck, indem er mit Mario über den Hamburger SV sprach. Noch auf der Rückreise stand die Entscheidung der Vuskovics fest. Doch Starberater Pini Zahavi machte Real den sicher geglaubten Transfer doch noch zunichte.

Der von Uli Hoeneß einst als „geldgieriger Piranha“ bezeichnete Israeli erfuhr über einen befreundeten Anwalt, der Mario gegen dessen zweifelhafte Dopingsperre vertritt, von dem geplanten Transfer. Zahavi witterte schnell das große Geld und fädelte den Deal mit Tottenham Hotspur ein. Der Anwalt überzeugte die Vuskovics, indem er für seine Anwaltsleistungen kein Honorar forderte, sondern lediglich den Beraterwechsel zu Zahavi. So kam es, dass Vuskovics bisheriger Berater vollständig leer ausging und Luka tatsächlich nach England wechselte.

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Niemals aufgeben

Neymar hat ein letztes großes Ziel. Der Offensivspieler möchte unbedingt mit seinem Heimatland Brasilien an der WM 2026 teilnehmen. Doch auf dem Weg zu dem Turnier muss der 34-Jährige einen herben Dämpfer verkraften. Für die letzten Testspiele der Brasilianer vor der WM wurde Neymar nicht nominiert. Der ‚Focus‘ malt bereits den Teufel an die Wand: „Neymar-Traum vorbei? Ancelotti lässt Brasilien-Star fallen.“ ‚UOL Esporte‘ spricht dagegen von „62 Tagen Arbeit“, die auf Neymar zukommen. Aufgeben will der Dribbelkünstler ohnehin noch nicht.

„Natürlich bin ich enttäuscht und traurig, dass ich nicht nominiert wurde. Aber der Fokus bleibt bestehen, Tag für Tag, Training für Training, Spiel für Spiel. Wir bleiben fokussiert. Wir werden unser Ziel erreichen. Die endgültige Nominierung steht noch aus“, gibt sich der Star kämpferisch. Auch Trainer Carlo Ancelotti lässt die Tür offen: „Neymar kann zur WM fahren, wenn er zu 100 Prozent fit ist. Wir brauchen Spieler, die in Bestform sind. Neymar muss weiter hart arbeiten, spielen, seine Qualitäten unter Beweis stellen und eine gute körperliche Verfassung zeigen.“ Erlebt Neymar doch noch sein Happy End?