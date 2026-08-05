Zahlreiche Vereine wurden in den vergangenen Wochen mit Noah Atubolu in Verbindung gebracht. Bis jetzt ist aber noch kein konkretes Transferangebot für den 24-jährigen Torhüter beim SC Freiburg eingegangen.

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Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ könnte sich das bald ändern, denn die Berater des gebürtigen Freiburgers befinden sich auf dem Weg nach Italien. Dort stehen direkte Gespräche mit der SSC Neapel und Juventus Turin an. Insbesondere Napoli wird großes Interesse an einer Verpflichtung von Atubolu nachgesagt.

Dem Bericht zufolge wurde aus dem Breisgau bereits kommuniziert, dass der ehemalige DFB-Junior für eine Ablöse von 15 Millionen Euro zu haben ist. Eine Summe, die sich Neapel und Juve durchaus leisten können. Inzwischen soll sich Atubolu auch sehr gut vorstellen können, künftig in Italien den Kasten zu hüten.

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Weitere Fährten bei Atubolu

Bisher war die Premier League sein großes Ziel. Da von der Insel aber bislang nur kleinere Klubs wie die Aufsteiger Hull City oder Coventry City mit Offerten vorstellig wurden, hat sich die Herangehensweise von Atubolu und seinen Vertretern offenbar geändert. Mit im Rennen um den Keeper, dessen Vertrag bei Freiburg im kommenden Sommer ausläuft, ist auch noch Olympique Marseille.