Inter an WM-Star Romero dran

Cristian Romero steht bei Inter Mailand ganz oben auf dem Zettel. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, sind die Nerazzurri bereit, den Argentinier in diesem Sommer zu verpflichten. Der 28-Jährige möchte Tottenham Hotspur nach zwei Saisons im Abstiegskampf den Rücken kehren und zu einem Champions-League-Klub wechseln.

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Romero war 2022 für über 50 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Spurs gewechselt. Eine ähnliche Summe könnte sich Inter aktuell jedoch kaum leisten, weshalb stattdessen ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption im Raum steht. Auch das stattliche Gehalt des Weltmeisters von 2022 könnte zum Knackpunkt werden. Bei den Nordlondonern steht der Rechtsfuß zwar noch bis 2029 unter Vertrag, doch der Verein hat einem potenziellen Abgang bereits entgegengewirkt: Mit Jan Paul van Hecke (26) und Marcos Senesi (29) wurden in diesem Sommer schon zwei neue Innenverteidiger verpflichtet.