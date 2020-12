Eren Dinkci: Werder-Juwel mit Traum-Debüt

Dass Eren Dinkci erstmalig im Kader von Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 (1:0) stand, war der Verletzungsmisere in der Offensive der geschuldet. Aufgrund der Ausfälle von Davie Selke, Milot Rashica und Niclas Füllkrug stand der 19-Jährige zum ersten Mal im Bundesliga-Aufgebot der Werderaner.

Den Einsatz hat Dinkci vor allem Co-Trainer Tim Borowski zu verdanken, wie Cheftrainer Florian Kohfeldt im Anschluss an die gestrige Partie verriet: „Er hat mich den ganzen Tag darauf hingewiesen, dass er ein sehr gutes Gefühl bei Eren hat. Dementsprechend habe ich dann mal auf einen früheren Nationalspieler gehört.“

Debüt-Treffer bringt den Sieg

Fünf Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Dinkci in der 90. Minute nach einer Flanke von Tahith Chong den Siegtreffer. Mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung ließ er Mainzer Keeper Robin Zentner keine Chance. Während des kurzen Einsatzes zeigte der deutsche U20-Nationalspieler gleich seine Qualitäten: Dinkci bewegte sich in die richtigen Räume und bewies Torjäger-Instinkt.

Juve zeigte Interesse

Für die U19 der Norddeutschen gelangen Dinkci 34 Torbeteiligungen (22 Tore, zwölf Assists) in 20 Pflichtspielen. Eine beeindruckende Quote mit der er Juventus Turin auf sich aufmerksam machte. So sollen die Bianconeri im Sommer konkretes Interesse an Dinkci gezeigt haben, der sich allerdings für einen Verbleib bei Werder entschied.

Beachtlich ist, dass Dinkci trotz seiner 1,88-Meter kein klassischer Strafraumstürmer ist. Er verfügt neben seiner Qualitäten im Abschluss über eine sehr gute Geschwindigkeit, weshalb er in der U19 regelmäßig auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kam.

„Den Kraftraum darf er gern aufsuchen“

Kohfeldt dämpfte nach der Partie die Erwartungen an Dinkci: „Er hat gezeigt, dass er ein Bundesligator machen kann. Das ist schon einmal eine sehr gute Eigenschaft. Es gibt aber noch so viele Abzweigungen, die er zu gehen hat.“ Auch deshalb gab sein Coach ihm noch ein paar Anregungen mit auf den Weg: „Er ist manchmal aber noch ein wenig unsauber im Passspiel, auch den Kraftraum darf er gern ab und zu noch aufsuchen.“