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Bundesliga

Eintracht: Brassier mit Sonderrolle

von Emanuel Schultz
Lilian Brassier im Trikot der Eintracht @Maxppp

Geht es nach Cheftrainer Adi Hütter, wird Neuzugang Lilian Brassier bei Eintracht Frankfurt künftig eine Führungsrolle übernehmen. Auf der heutigen Pressekonferenz gab es vom Eintracht-Trainer ein Sonderlob für den Franzosen.

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„Ein Kompliment an Lilian. Er hat sich schnell wohlgefühlt und an die Mannschaft gewöhnt. Das Team hat ihn gut aufgenommen. Er wird in Zukunft eine Führungsrolle übernehmen – spätestens dann, wenn er die Sprache besser spricht“, sagte Hütter über den neun Millionen Euro teuren Neuzugang, der im Sommer von Stade Rennes in die Mainmetropole gewechselt war.

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