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Foden-Verhandlungen gestartet

von Lukas Weinstock - Quelle: The Times
Erling Haaland und Phil Foden jubeln @Maxppp

Manchester City möchte Phil Foden trotz seines aktuellen Leistungstiefs langfristig an Bord halten. Laut der ‚Times‘ haben beide Parteien erste Gespräche über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags geführt.

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In der laufenden Saison kommt der 25-Jährige noch nicht an sein Leistungslimit heran. Durch seinen großen Anteil an den Erfolgen der vergangenen Jahre hat sich Foden in der Führungsetage jedoch ein gewisses Standing erarbeitet. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass sich der FC Bayern mit dem englischen Offensivspieler beschäftige. Mit der anvisierten Verlängerung möchte City möglichen Abwerbeversuchen entgegenwirken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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