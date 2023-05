FC Bayern: Klärendes Gespräch mit Müller

Wird Thomas Müller im Sommer auf eine Luftveränderung drängen, sollte sich an seinem Reservistendasein in den kommenden Wochen nichts ändern? Die Frage steht zumindest im Raum, auch wenn Oliver Kahn zuletzt öffentlich deutlich machte, alles für den Verbleib des Urgesteins unternehmen zu wollen.

„Er ist für das ganze Gebilde unheimlich wichtig. Ich bin mir sicher: Thomas wird noch sehr viele Spiele für uns machen“, appellierte Kahn an die Klub-Verbundenheit des Ur-Bayers, der sich zuletzt mehr über seine Führungsqualitäten als über seine fußballerischen Fähigkeiten definieren musste.

Bayern-Führung sucht Gespräch

Gestern, so die ‚Bild‘, sei es zu einem Gespräch zwischen der Vereinsführung und Müller gekommen. Im Anschluss an das Mannschaftstraining habe man auf den 121-fachen Nationalspieler eingeredet und ihm deutlich gemacht, wie sehr man sich wünscht, dass dieser seine Karriere in München beenden wird.

Vertraglich gebunden ist Müller noch bis 2024. Im Falle des 33-Jährigen hätte man aus Bayern-Sicht auch vermutlich kein Problem damit, ins letzte Vertragsjahr zu gehen. Ein Szenario, das man nach den schmerzhaften Abgängen wie jenen von David Alaba (Real Madrid) oder auch Niklas Süle (Borussia Dortmund) eigentlich künftig vermeiden wollte.