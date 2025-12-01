Mainz vertagt Henriksen-Entscheidung

Mainz 05 hat offenbar noch nicht final über die Zukunft von Trainer Bo Henriksen entschieden. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde die Entscheidung um eine mögliche Trainerentlassung am Bruchweg vertagt und soll auch am heutigen Montag nicht mehr fallen. Laut dem Bezahlsender bedeutet dies aber ausdrücklich nicht, dass der Däne am kommenden Freitag (20:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach noch auf dem Trainerstuhl sitzen wird.

Zuvor berichtete der ‚kicker‘, dass das Aus des Trainers bereits besiegelt wäre. Laut dem Fachmagazin scheint Henriksen „am Ende“. U23-Trainer Benjamin Hoffmann stehe interimsweise bereit.