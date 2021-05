Nürnberg: Behrens-Zukunft weiter offen

Hanno Behrens weiß noch nicht, wie seine Zukunft nach seinem Vertragsende beim 1. FC Nürnberg aussieht. „Noch ist nichts entschieden. Wenn man aber sieht, welche Teams nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weiter in dieser Klasse zu bleiben. Ich habe mit 31 immer noch das Feuer und die Fitness, mich in dieser Liga zu beweisen. Aber auch ein Wechsel ins Ausland, vielleicht sogar nach Australien, ist möglich“, erzählt der Mittelfeldspieler im Interview mit der ‚Bild‘.

Seit 2015 schnürt Behrens seine Schuhe für den Club, lief drei Jahre lang als Kapitän auf. In der laufenden Saison spielt der gebürtige Elmshorner jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Insgesamt kommt Behrens auf 200 Plichtspieleinsätze für den FCN.