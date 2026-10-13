Jesus’ Anwalt gegen CR7

Im Konflikt zwischen Cristiano Ronaldo (41) und Jorge Jesus sieht sich jetzt auch der Anwalt des Trainers zu einem klaren Schritt genötigt. Seine Kolumne in der portugiesischen Zeitung ‚Record‘ wird der Vertreter des Portugal-Coaches nicht mehr weiterführen. Grund dafür sind die geschäftlichen Verstrickungen von CR7 mit dem Medienunternehmen, das die portugiesische Tageszeitung besitzt.

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Luis Henrique Miguel gibt zu Protokoll: „Nicht unter Druck von irgendjemandem, sondern aus rein persönlicher Überzeugung. Für mich sind die Fakten ganz einfach: Cristiano Ronaldo ist ein Hauptaktionär von Medialivre, dem Eigentümer dieser Zeitung. Solange der Kapitän in einem offenen Konflikt mit Jorge Jesus und damit indirekt auch mit mir steht, wäre es unangemessen, ja sogar beschämend, weiterhin mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten und von ihm bezahlt zu werden, an dem er Anteile hält.“