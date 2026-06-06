„Fassungslosigkeit“: Die Konsequenzen der El Mala-Absage

Die Absage von Said El Mala an den FC Brentford sorgte für einen Knall am Geißbockheim. Der 1. FC Köln konnte eigentlich mit Einnahmen von bis zu 50 Millionen Euro planen. Da hatte Sportchef Thomas Kessler allerdings die Rechnung ohne den Wirt respektive Sabrina El Mala, Mutter und Beraterin des Youngsters, gemacht.

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Laut ‚Express‘ herrschte in der Geschäftsstelle „Fassungslosigkeit“, als die Nachricht kam, dass El Mala den Bees eine Absage erteilte. Dass der Transfer nicht zeitnah über die Bühne geht, habe „alle ins Mark getroffen“. Aus der Fassung lässt sich Kessler dem Bericht zufolge aber nicht bringen. Die Vorbereitungen zu zahlreichen Transfers laufen demnach im Hintergrund weiter.

Viel Arbeit für Kessler

Dass die El Mala-Millionen noch nicht vollumfänglich zu verplanen sind, hemmt etwaige Investitionen in den Kader jedoch. Mit Eric Martel, Dominique Heintz, Florian Kainz, Luca Kilian, Felipe Chavez, Cenk Özkacar, Kristoffer Lund, Dennis Huseinbasic und eben El Mala könnten den FC insgesamt neun Spieler des Kaders der vergangenen Spielzeit verlassen. Womöglich werden es sogar noch mehr.

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Um diesen Aderlass zu kompensieren, müssen neue Profis verpflichtet werden. Die Qualität derer misst sich an den finanziellen Möglichkeiten. Dass El Mala nicht an der WM teilnimmt, dürfte sich zumindest auf die Transferpläne in Köln positiv auswirken, da ein Wechsel schneller über die Bühne gehen kann. Wäre der Flügelstürmer im Aufgebot von Julian Nagelsmann, würde sich das noch mindestens bis Mitte Juli ziehen.

Heißer Endspurt im August?

Je näher das Ende des Transferfensters rückt, desto härter werden Transferentscheidungen rund um El Mala ausfallen. Kommt gegen Ende der Periode ein Verein auf den Spieler zu und sichert sich die Zusage, wächst der Druck auf einen Verkauf enorm.

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Das könnte die Ablöse senken und die Zeit, um Ersatz zu verpflichten, auf wenige Tage beschränken. In einem solchen Szenario stünde Kessler mit dem Rücken zur Wand und müsste kurzfristig ein Ass – oder gar mehrere – aus dem Ärmel schütteln.