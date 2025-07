Santos: Mit Eintracht „Großes möglich“

Kauã Santos hat mit Eintracht Frankfurt noch viel vor und hat nach seiner Rückkehr auf den Platz große Ziele. „Der Verein hat mit dem DFB-Pokal- und Europa-League-Sieg, aber auch mit unserem Einzug in die Champions League mehrfach gezeigt, dass hier Großes möglich ist. Ich will mithelfen, dass solche Erfolge wiederholt werden”, schwärmt der Torhüter in der ‚Sport Bild‘. Doch nicht nur auf Vereinsebene will der 21-Jährige nach seinen 14 Profi-Einsätzen einen großen Schritt machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich rechne mir gute Chancen aus, eines Tages für Brasilien zu spielen. Ob ich es schon schaffe, bei der nächsten WM dabei zu sein, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun”, sagt der Schlussmann, der vor allem eins im Blick hat: „Ich will mal der beste Torhüter der Welt werden, das ist mein großes Karriere-Ziel. Das treibt mich jeden Tag an.” Santos steht in Frankfurt noch bis 2030 unter Vertrag. Nach seinem Kreuzbandriss im April will der Keeper schon bald ins Teamtraining einsteigen.