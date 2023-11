Torwart-Überraschung: Ancelotti will Kepa halten

Carlo Ancelotti hat offenbar klare Vorstellungen, was die Personalie Kepa Arrizabalaga betrifft. Nach Informationen von ‚Relevo‘ möchte der Trainer von Real Madrid den Torhüter über den Sommer hinaus in Spanien halten. Für die laufende Spielzeit ist der Schlussmann, der aktuell an einer Adduktorenverletzung laboriert, von den Königlichen lediglich ausgeliehen und bestritt bisher 13 Pflichtspiele.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem FC Chelsea, an den Arrizabalaga noch bis 2025 vertraglich gebunden ist, wurde keine Kaufoption vereinbart. Ergo müssten die Parteien frei über eine Ablöse verhandeln. Dem Bericht zufolge will Ancelotti selbst die Real-Bosse von einer festen Verpflichtung des 29-jährigen Spaniers überzeugen. Ein mögliches Indiz dafür, dass der 64-jährige Italiener selbst seinen Kontrakt bei Real verlängert.