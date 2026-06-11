Die Berichterstattung um Min-jae Kim vom FC Bayern variiert von Woche zu Woche. Der ‚kicker‘ bringt den 29-jährigen Innenverteidiger jetzt erneut als Verkaufskandidaten ins Gespräch. Vielmehr noch sollen die Münchner inzwischen ihre Ablöseforderungen für den schnellen Südkoreaner deutlich reduziert haben. Lediglich 20 bis 25 Millionen Euro sollen vonnöten sein, um Max Eberl und Co. an den Verhandlungstisch zu holen, berichtet das Fachmagazin.

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Vor einer Woche war in italienischen Medien noch die Rede von einer Forderung in Höhe von 40 Millionen Euro und einer Kim-Zusage an Juventus Turin. Im April betonte der 79-fache Nationalspieler, dass er bei den Bayern mit seiner „Rolle als Herausforderer zufrieden“ sei. Bei der Weltmeisterschaft wird Kim die Möglichkeit haben, sich ins Rampenlicht zu spielen. Gelingt ihm das, könnten sich auch Pläne und Forderungen rund um den Rechtsfuß wieder verändern.