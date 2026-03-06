Chelsea terminiert Pavlovic-Gespräche | Trump liebt Messi

Aussichtsloses Unterfangen?

Aleksandar Pavlovic hat sich beim FC Bayern München zum Leistungsträger gemausert. Mit seinen starken Leistungen hat er sich bis in das DFB-Team gespielt. Der Rekordmeister zählt auf den Mittelfeldspieler, doch allen voran der FC Chelsea und Manchester City haben Gefallen an Pavlovic gefunden. Die Blues planen bereits den nächsten Schritt.

Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, will der Hauptstadtklub in den kommenden Wochen die Gespräche mit den Münchnern starten. Ein Durchbruch darf aber als unwahrscheinlich angesehen werden, schließlich bekannte sich der 21-Jährige kürzlich noch zum Ligaprimus. Ob die Blues den Spieler und den FC Bayern dennoch überzeugen können?

Zu schön für Trump

In den USA ist es Tradition, dass die Meister der wichtigsten Sportarten vom amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus empfangen werden. Inter Miami um Lionel Messi folgten der Einladung von Donald Trump. Aus seiner Bewunderung für den wahrscheinlich besten Fußballer aller Zeiten machte der US-Präsident keinen Hehl.

„Wir lieben Champions, wir lieben Gewinner. Vielleicht bist du besser als Pelé“, zeigte sich Trump begeistert. Auch Luis Suárez und Rodrigo de Paul haben es Trump angetan – wenn auch auf andere Weise: „Großartige Tore von einem der besten Torschützen der Geschichte, Luis Suárez. Wo ist er? Sie sind alle wunderschön. Ich mag keine gutaussehenden Männer. Wo ist Rodrigo? Habt ihr hässliche Spieler?“ Den Miami-Spielern dürfte der Besuch noch lange im Gedächtnis bleiben.