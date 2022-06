Lukaku in Mailand gelandet

Romelu Lukaku wird am heutigen Mittwoch die Formalitäten für seinen Wechsel zu Inter Mailand abwickeln. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der belgische Stürmer inzwischen in der Modestadt eingetroffen und wird sich in Kürze dem obligatorischen Medizincheck unterziehen.

Gegen eine Gebühr von zehn Millionen Euro wird sich Lukaku den Nerazzurri zunächst auf Leihbasis anschließen. Beim FC Chelsea erlebte der 29-Jährige eine Saison voller Enttäuschungen. In Mailand soll nun wieder alles besser laufen.