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FT-Exklusiv Bundesliga

Wolfsburg bringt sich bei Pelmard in Stellung

von Daniel del Federico - Quelle: FT-Exklusiv
Andy Pelmard @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat Andy Pelmard auf dem Zettel. Nach FT-Informationen haben die Wölfe ihr Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen bereits hinterlegt. Der Innenverteidiger ist derzeit von Clermont Font an Jagiellonia Bialystok in die polnische Ekstraklasa verliehen.

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Der Conference League-Teilnehmer besitzt eine Kaufoption für Pelmard. Sollte die Klausel nicht gezogen werden, könnten diverse europäische Mannschaften ihre Bemühungen um den Rechtsfuß intensivieren. Neben dem VfL zeigen auch Stade Brest, Panathinaikos Athen und Lech Posen Interesse an dem Nationalspieler von Madagaskar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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