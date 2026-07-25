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Bundesliga

BVB bestätigt: Zwei Offensivspieler kommen

Bei Borussia Dortmund ist die Kaderplanung vor allem in der Offensive noch lange nicht abgeschlossen. Gleich zwei Neue werden noch kommen.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Nils-Ole Book im Sky-Interview @Maxppp

Bei Konstantinos Karetsas (18) ist Borussia Dortmund schon relativ weit. Der Grieche vom KRC Genk soll für über 30 Millionen Euro möglichst zeitnah an die Strobelallee wechseln. Er ist aber nicht der letzte Offensivspieler, der sich dem BVB anschließen soll.

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Das verriet Sportdirektor Ole Book vor dem Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) bei ‚Sky‘: „Wir wissen, was wir wollen. Das sind zwei Offensivpositionen. Wir sind sehr glücklich, dass wir die Achse dieser Mannschaft so zusammenhalten konnten (…) Wir wissen, dass wir noch etwas tun wollen, aber am Ende des Tages wollen wir die richtigen Sachen machen. Da geht es in erster Linie nicht nur um die reine Geschwindigkeit.“

Book äußert sich zu El Mala

Gleichzeitig gab der 40-Jährige auch zu, dass der Vizemeister gerne schon den einen oder anderen Neuzugang mehr präsentiert hätte: „Natürlich hätten wir gerne schon einen Offensivspieler verpflichtet, aber am Ende des Tages muss man dann auch auf die Gesetze des Marktes achten und mit der Zeit gehen. Das Timing ist da ganz entscheidend.“

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Angesprochen auf die Frage, ob Said El Mala (19) Teil der Gedankenspiele und womöglich der zweite gesuchte Offensivspieler sei, wich Book aus: „Grundsätzlich ist glaube ich jedem bewusst, dass wir keine Spieler kommentieren, die nicht Spieler von Borussia Dortmund sind.“ Dem Vernehmen nach haben die Schwarz-Gelben ein Angebot für El Mala an den 1. FC Köln überliefert, das am Geißbockheim für Irritationen und Verärgerung sorgte. Entsprechend herrscht aktuell Funkstille.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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