Tuta: „Frankfurt die richtige Adresse“

Innenverteidiger Tuta hat sich in die Mannschaft von Eintracht Frankfurt gespielt und will sich dort langfristig etablieren. „Ich beschäftige mich gar nicht mit einem Abgang oder möchte mein Glück woanders suchen“, so der 21-jährige Brasilianer auf dem vereinseigenen Videokanal, „am Ende geht es nicht nur um Einsatzzeit, sondern auch um Qualität und Intensität.“

„All das“, führt Tuta aus, „finde ich in der Bundesliga vor und diesbezüglich ist Eintracht Frankfurt sicherlich die beste Adresse.“ Zuletzt durfte der Abwehrmann 27 Minuten gegen die TSG Hoffenheim in der Bundesliga spielen, darüber hinaus häufen sich seine Testspieleinsätze. Die Saison 2019/20 verbrachte Tuta leihweise in Belgien bei KV Kortrijk (18 Einsätze).