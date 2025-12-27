Nicht nur Leite: Barça will weitere Bundesliga-Verteidiger

Dass Diogo Leite schon im Winter vom 1. FC Union Berlin zum FC Barcelona wechseln könnte, hatte die ‚Mundo Deportivo‘ vor einigen Tagen bereits berichtet. Er ist neben Nicolás Otamendi (37/Benfica), Stefan de Vrij (33/Inter Mailand) und Marcos Senesi (28/AFC Bournemouth) einer von vielen preisgünstigen Kandidaten.

Ein solcher wäre auch Nathan Aké von Manchester City. Wie die ‚Sport‘ berichtet, rückt der 30-Jährige bei den Katalanen immer weiter in den Fokus, denn Barça möchte nach dem langfristigen Ausfall von Andreas Christensen (29) einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Der Niederländer wurde den Blaugrana demnach zusammen mit Axel Disasi (27) vom FC Chelsea angeboten.

VfL & HSV im Fokus

Für den Winter hat Barça also die Qual der Wahl, im Sommer dann soll ein junger Verteidiger folgen. Schon vor einigen Wochen hatte die ‚Hamburger Morgenpost‘ Luka Vuskovic (18) vom Hamburger SV ins Spiel gebracht. Der Youngster will die Saison beim HSV zu Ende spielen, wie es danach weitergeht, ist noch offen.

Die ‚Sport‘ berichtet jetzt außerdem, dass das Team von Hansi Flick auch Konstantinos Koulierakis vom VfL Wolfsburg beobachtet. Der 22-Jährige erlebt mit den Wölfen keine ganz einfache Saison, hat sich unter Daniel Bauer aber wie seine Mitspieler ordentlich stabilisiert. Der Grieche steht noch bis 2029 bei den Niedersachsen unter Vertrag. Barça beobachtet die Situation von Koulierakis genau wie die von Vuskovic genau und plant einen Angriff im Sommer.