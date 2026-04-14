Brisanter Streitpunkt im Konaté-Poker

Die Vertragsverlängerung von Ibrahima Konaté beim FC Liverpool befindet sich allem Anschein nach auf der Zielgeraden. Laut ‚RMC‘ sind nur noch wenige Details zu klären, insbesondere mit Blick auf mögliche Bonuszahlungen herrsche allerdings noch Uneinigkeit. In Liverpool winkt der französischen Abwehrkante ein Vertrag bis 2030 oder 2031.

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Da Konatés Kontrakt im Sommer ausläuft, würden die Reds mit der Verlängerung einen ablösefreien Abgang verhindern. Unter anderem Real Madrid wurde in der Vergangenheit mit dem 26-Jährigen in Verbindung gebracht. Die Zeichen stehen zur Stunde jedoch klar auf Verlängerung.