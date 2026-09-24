Diomande bedroht Vini | Zoma schon Italiens große Hoffnung

Fans fordern Diomande

Der Saisonstart von Real Madrid unter Trainer-Rückkehrer José Mourinho geriet zuletzt arg ins Stocken. Defensive Mängel gepaart mit auftretender Ideenlosigkeit in der Offensive kosteten die Königliche Punkte und ließen den Rivalen aus Barcelona enteilen. Der Schuldige scheint klar ausgemacht zu sein. „Vinicius ist ein echtes Problem“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ und stellt klar: „Mourinho muss nach der Spielpause entscheiden, was mit Vinicius geschehen soll.“ Der Dribbler bekommt in dieser Saison kaum einen Fuß auf den Boden, versteht sich auf dem Feld nicht mit Kylian Mbappé. Die Superstars blockieren sich häufig gegenseitig. Zudem schwingt sich ein Neuzugang mit etwas Verspätung dazu auf, dem langjährigen Platzhirschen den Rang abzulaufen.

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„Diomande bedroht Vinicius’ Vorherrschaft“, verkündet die ‚Marca‘ und analysiert: „Der Ivorer sorgt für Furore, stellt den Status des Brasilianers als ‚Unantastbarer‘ infrage, und die Fans unterstützen seine Aufnahme in die Startelf.“ In verschiedenen Medienumfragen votierten die Teilnehmer mit überwältigender Mehrheit für Diomande, der in seinen jüngsten Einsätzen endlich aufblitzen ließ, warum Real bis zu 140 Millionen Euro an Leipzig zahlt. Besonders positiv gewertet wird die Leistung des Youngsters im Derby gegen Atlético (1:2), als er kurz nach der Halbzeit für Vinicius eingewechselt wurde: „Anstatt sich zurückzuziehen, übernahm er die linke Seite, zeigte Verantwortung und gehörte in der zweiten Halbzeit zu den aktivsten Spielern von Mourinhos Mannschaft. Diomande klopft an Vinicius’ Tür. Und zwar mit Nachdruck.“

Kloses Durchstarter

Die italienische Nationalmannschaft hat nach der erneut verpassten Weltmeisterschaft einiges gutzumachen. Auch in der Squadra Azzurra findet daher unter Trainer-Rückkehrer Roberto Mancini ein kleiner Umbruch statt. Einige Youngster dürfen sich versuchen, darunter ein Zweitligaspieler, „der Deutschland verzaubert“, wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ feststellt: „Er hat Miro Klose – ebenfalls Stürmer – in seinen Bann gezogen, der sich in ihn verliebt und ihn unter Vertrag genommen hat. Sein Name ist Mohamed Ali Zoma, er spielt als Mittelstürmer und schießt in der zweiten Bundesliga ein Tor nach dem anderen.“ Der 22-Jährige gehöre zu den „frischen Gesichtern, die Italien Hoffnung stiften“.

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Die ‚Gazzetta‘ hebt das Offensichtliche hervor: Seine Nominierung verdanke der Rechtsfuß „seinen Toren, seiner Schnelligkeit und seinen Sprints. Er kann aber alles und lernt gerade, es gut umzusetzen.“ Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ zeigt sich Mancini bereits nach wenigen Trainingstagen „begeistert“. Er gebe etwas, das dem vierfachen Weltmeister bisher fehlt: „Er erreicht Spitzenwerte von 36 bis 37 Stundenkilometern. Momo legt den vierten Gang ein und zieht davon. Niemand kann ihn aufhalten. Er hat Nationaltrainer Mancini verzückt. Ein guter Junge mit einem klaren Kopf. In der Premier League wird sich in wenigen Monaten eine Schlange bilden.“